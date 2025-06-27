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Украина хочет обсудить встречу лидеров на переговорах с Россией

Умеров: Киев хочет обсудить встречу лидеров стран на переговорах с Россией
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Leonhard Foeger/Reuters

Киев намерен перейти к обсуждению встречи лидеров на переговорах с Москвой после решения гуманитарных вопросов. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина.

По словам чиновника, украинская сторона ожидает предметного диалога с представителями России по этому вопросу. Подробности о ходе переговоров и возможном продлении их формата станут известны в ближайшее время.

«Украина последовательно выступает за мир. Мы поддержали инициативу США о прекращении огня с самого начала и подтвердили это в ходе многочисленных раундов переговоров», — подчеркнул Умеров.

Президент России Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Говоря о возможности личной встречи с президентом Украины, Путин отметил, что вопрос в «легитимности» украинской власти, и что он готов встретиться «даже с Зеленским, вопрос — кто будет подписывать документы». Он подчеркнул, что стороны должны быть уполномочены принимать решения, поэтому важно, кто именно будет партнером России за столом переговоров.

Ранее Владимир Мединский выразил желание поговорить с генсеком НАТО об истории.

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Переговоры о мире на Украине
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