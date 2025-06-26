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В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

Самолет с освобожденными из плена военными ВС РФ приземлился в Подмосковье
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Пресс-служба президента Украины/Reuters

Самолет с группой российских военнослужащих, возвращенных с территории Украины, приземлился в аэропорту Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Возвращение организовано согласно российско-украинским договоренностям от 2 июня, заключенным в Стамбуле. Взамен России передан аналогичный по численности состав военнопленных Вооруженных сил Украины. Перед репатриацией военнослужащие получили медицинскую и психологическую помощь в Белоруссии.

До этого министерство обороны России показало видео возвращения пленных российских военнослужащих.

В четверг бывший боец ЧВК «Вагнер», который ведет Telegram-канал Condottiero писал, что 26 июня ожидается новый обмен военнопленными.

Предыдущий обмен пленными между российской и украинской сторонами прошел 19 июня. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Факт проведения обмена на следующий день подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее китайский журналист получил ранение после атаки ВСУ на Курскую область.

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