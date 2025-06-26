В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

Самолет с освобожденными из плена военными ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с группой российских военнослужащих, возвращенных с территории Украины, приземлился в аэропорту Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Возвращение организовано согласно российско-украинским договоренностям от 2 июня, заключенным в Стамбуле. Взамен России передан аналогичный по численности состав военнопленных Вооруженных сил Украины. Перед репатриацией военнослужащие получили медицинскую и психологическую помощь в Белоруссии.

До этого министерство обороны России показало видео возвращения пленных российских военнослужащих.

В четверг бывший боец ЧВК «Вагнер», который ведет Telegram-канал Condottiero писал, что 26 июня ожидается новый обмен военнопленными.

Предыдущий обмен пленными между российской и украинской сторонами прошел 19 июня. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Факт проведения обмена на следующий день подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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