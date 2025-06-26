Сегодня, 26 июня, ожидается новый обмен военнопленными между Россией и Украиной. Информация о подготовке этого мероприятия появилась благодаря сообщению бывшего бойца ЧВК «Вагнер», который ведет Telegram-канал Condottiero.

Однако ветеран не уточнил детали, такие как пропорции обмена и место его проведения.

«Сегодня обмен пленными», — сказано в сообщении.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными и телами военнослужащих в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах. Он добавил, что российская сторона сконцентрирована на достижении целей спецоперации, которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия на текущей неделе ожидает ясности в вопросе проведения третьего раунда переговоров.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывала на прекращение огня уже в этом году.