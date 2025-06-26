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Минобороны показало кадры возвращения российских военных из плена

Минобороны опубликовало видео возвращения пленных солдат ВС РФ

Министерство обороны России показало видео возвращения пленных российских военнослужащих в ходе обмена с Украиной. Кадры есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным российского оборонного ведомства, 26 июня в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых в Стамбуле, был проведен обмен пленными бойцами.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что на данный момент российские солдаты находятся на территории Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Все военные будут доставлены в РФ для прохождения реабилитации, добавили в ведомстве.

До этого РИА Новости со ссылкой на неназванный источник писало, что Россия и Украина в четверг, 26 июня, провели очередной этап обмена пленными.

Предыдущий обмен пленными между российской и украинской сторонами прошел 19 июня. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Факт проведения обмена на следующий день подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывала на прекращение огня уже в этом году.

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