Стало известно о новом обмене пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина в четверг, 26 июня, провели очередной этап обмена пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По его словам, работа по обмену пленными между сторонами в рамках стамбульских договоренностей продолжается.

«Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается», — добавил источник.

До этого бывший боец ЧВК «Вагнер», который ведет Telegram-канал Condottiero писал, что 26 июня ожидается новый обмен военнопленными. При этом ветеран не уточнил детали, такие как пропорции обмена и место его проведения.

23 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская стороны продолжают обмениваться пленными бойцами в рамках договоренностей, выдвинутых на стамбульских переговорах.

Предыдущий обмен пленными между РФ и Украиной прошел 19 июня. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Факт проведения обмена на следующий день подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в Совбезе уличили Украину в провокационном поведении.