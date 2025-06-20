Зеленский подтвердил обмен пленными с РФ

Россия в рамках стамбульских договоренностей передала Украине пленных солдат Вооруженных сил страны (ВСУ). Обмен в своем Telegram-канале подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Большинство воинов, возвращающихся сегодня из российского плена, находились там более двух лет. Я благодарен всем, кто возвращает наших людей. Работаем, чтобы обмены продолжались и дальше, пока не вернем всех», — написал он.

19 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Обмен был выполнен в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

14 июня между российской и украинской сторонами состоялся очередной обмен военнопленными в рамках достигнутых договоренностей.

В тот же день РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе писало, что Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными.

Второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Стороны обсудили меморандумы о прекращении огня и договорились, в том числе об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной.