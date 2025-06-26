СМИ: КНДР готовит дополнительные войска для участия в СВО

Reuters: КНДР может летом направить дополнительные войска в РФ для участия в СВО

КНДР в июле или августе текущего года может перебросить в Россию дополнительные войска для участия в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS).

По ее информации, северокорейская сторона также якобы поставляет РФ артиллерийские снаряды и ракеты. В NIS утверждают, что КНДР взамен, «вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет».

20 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России наступают по всем направлениям линии боевого соприкосновения каждый день.

17 июня сообщалось о визите секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Северную Корею по поручению Путина. В Пхеньяне прошли переговоры Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Политический обозреватель Андрей Пинчук назвал возможной целью визита секретаря Совбеза обсуждение военно-технического сотрудничества.

6 мая военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что после освобождения Курской области северокорейские войска могут быть задействованы в боях на территории Донбасса и Новороссии, поскольку эти регионы юридически являются российскими.

Ранее в Пхеньяне высказались о деятельности военных КНДР в России.