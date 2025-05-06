Военэксперт Михайлов: войска КНДР после Курской области могут оправиться в ДНР

После освобождения Курской области северокорейские войска могут быть задействованы в боях на территории Донбасса и Новороссии, поскольку эти регионы юридически являются российскими. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Он обратил внимание, что лидеры России и КНДР не заявляли о таких планах, однако о выводе северокорейских солдат тоже сказано не было.

«Я уверен, что можно ожидать появления «корейских львов» и на Донбассе, и в Одессе, и в Харькове, и в Киеве», — сказал Михайлов.

Он добавил, что бойцам из КНДР нужно нарабатывать собственный опыт ведения современных боевых действий. И получить его они могут, только помогая Вооруженным силам России.

В апреле стало известно, что в операции по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали военные КНДР.

Президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских бойцов за оказанную помощь, отметив высокий уровень их подготовки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее заявил, что в случае необходимости РФ также готова оказать КНДР военную помощь.

Ранее Путин сообщил о французских гражданах, воюющих на стороне РФ.