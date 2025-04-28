В Пхеньяне высказались о деятельности военных КНДР в России

Деятельность военных Северной Кореи на территории России соответствует международному праву. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Военная деятельность вооруженных сил [Корейской Народно-Демократической] Республики на территории РФ всецело отвечает всем статьям и духу Устава ООН и других международных прав, договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ», — говорится в документе.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях.

28 апреля Северная Корея официально заявила о том, что направляла военные подразделения в Россию в рамках действующего договора о стратегическом партнерстве. Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что текущая военно-политическая обстановка подпадает под действие статьи 4 двустороннего соглашения, что стало основанием для решения о направлении войск.

В этот же день Ким Чен Ын назвал участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области «священной миссией». Политик отметил, что участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России способствует укреплению дружбы и солидарности между Пхеньяном и Москвой.

Ранее лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России.