Политолог назвал возможную цель поездки Шойгу в КНДР

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук назвал возможную цель визита секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу в Северную Корею. По мнению эксперта, речь о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

«В первую очередь, конечно, речь идет о приобретении боеприпасов, вооружения. В последнее время в СМИ появилась информация об активном задействовании дальнобойного вооружения Северной Кореи, новых разработках БПЛА. И в этом смысле, я думаю, что старые контакты Шойгу с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, они как раз на это и направлены», — сказал Пинчук.

Он также отметил, что Шойгу на своем нынешнем посту как раз занимается решением вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством.

17 июня Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном. Подробности не сообщаются.

Предыдущий визит секретаря Совбеза РФ в КНДР состоялся 4 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиационного сообщения.