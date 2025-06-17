На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал возможную цель поездки Шойгу в КНДР

Политолог Пинчук: Шойгу прибыл в КНДР для обсуждения военного сотрудничества
close
KCNA/Reuters

Политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук назвал возможную цель визита секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу в Северную Корею. По мнению эксперта, речь о военно-техническом сотрудничестве двух стран.

«В первую очередь, конечно, речь идет о приобретении боеприпасов, вооружения. В последнее время в СМИ появилась информация об активном задействовании дальнобойного вооружения Северной Кореи, новых разработках БПЛА. И в этом смысле, я думаю, что старые контакты Шойгу с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, они как раз на это и направлены», — сказал Пинчук.

Он также отметил, что Шойгу на своем нынешнем посту как раз занимается решением вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством.

17 июня Шойгу прибыл в Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном. Подробности не сообщаются.

Предыдущий визит секретаря Совбеза РФ в КНДР состоялся 4 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиационного сообщения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами