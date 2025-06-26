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Губернатор Брянской области заявил, что силы ПВО сбивают все украинские дроны

Богомаз: в Брянской области сбиваются все украинские беспилотники
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Евгений Биятов/РИА Новости

Все украинские дроны, пытающиеся в последние полтора-два месяца атаковать Брянскую область, сбиваются силами российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом РИА Новости заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ значительно усилило свою группировку. В результате украинские беспилотные летательные аппараты не в состоянии наносить удары по территории области. Силы ПВО их сбивают.

26 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевших на столицу беспилотников.

25 июня сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили в период с 11:00 до 13:00 мск 25 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. По его словам, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее Развожаев заявил о значительном усилении ПВО Севастополя и Крыма.

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