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Собянин заявил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили еще один БПЛА, летевший к Москве
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации еще одного дрона противника, летевшего к Московскому региону.

Градоначальник отметил, что дрон сбили средства ПВО (противовоздушной обороны). Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

Об уничтожении первого БПЛА чиновник написал примерно 15 минут назад.

До этого в Ростовской области произошло по меньшей мере пять взрывов. По словам местных жителей, они прозвучали над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Очевидцы видели вспышки в небе и слышали звук от пролета дронов. Как уточняет Telegram-канал SHOT, беспилотники летели со стороны поселка Матвеев Курган.

А накануне в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге получили повреждения две жилых многоэтажки и лицей №28, а в Азове пострадало здание промышленного предприятия.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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