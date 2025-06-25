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Развожаев заявил о значительном усилении ПВО Севастополя и Крыма

Развожаев: защита Севастополя от атак ракет и дронов значительно усилена
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Olga Sokolova/Global Look Press

Защита Севастополя и Крыма от атак украинских ракет и беспилотных летательных аппаратов значительно усилена. Об этом РИА Новости рассказал севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что в последнее время практически не происходит ракетных атак, так как они перехватываются еще над морем. Атаки беспилотников отбиваются примерно по такой же схеме.

Губернатор указал на слаженную работу военнослужащих Черноморского флота и сил противовоздушной обороны (ПВО), а также защищающей полуостров войсковой группировки «Крым». Он подчеркнул, что за год существенно была усилена эффективность и эшелонированность ПВО. Именно поэтому уже давно не было серьезных последствий для гражданского населения и гражданских объектов.

17 мая сообщалось, что над Черным морем был замечен американский стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Ранее Бастрыкин назвал число уголовных дел, возбужденных из-за атак украинских БПЛА по России.

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