Силы ПВО сбили 25 украинских дронов над тремя регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в период с 11.00 до 13.00 мск 25 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 22 беспилотника сбили над Воронежской областью, два — над территорией Республики Татарстан и один — над Тамбовской областью.

Утром 25 июня министерство обороны России сообщило, что российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 18 украинских дронов над регионами России. Согласно информации российского оборонного ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены в период с 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы противовоздушной обороны с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. По его словам, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Forbes писал, что новейшая российская система радиоэлектронной борьбы может существенно изменить ход событий в зоне специальной военной операции. Речь идет о новой и более мощной «глушилке дронов» под названием Black Eye (в переводе с английского — Черный глаз). Украинский эксперт по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» назвал эту систему опасной.

Ранее обломки сбитого дрона повредили школу и дома в Таганроге.