Над Татарстаном сбили БПЛА

Минобороны сообщило о сбитом в небе над Татарстаном украинском БПЛА

В небе над Татарстаном сбили один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны в период с 16:10 до 19:50 мск уничтожили и перехватили 22 украинских дрона.

13 из них — над территорией Воронежской области, 4 — в Белгородской области, 3 беспилотника — в Саратовской, и по одному дрону уничтожили в Самарской области и Республике Татарстан.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. В период с 13:00 до 16:05 мск семь БПЛА были сбиты над Воронежской областью, пять — над Ульяновской, два — над Пензенской, два — над Курской и по одному беспилотнику — над Белгородской и Саратовской областями.

Также глава Ульяновской области Алексей Русских заявил, что атака вражеских беспилотников отражена в двух сельских районах региона.

Ранее было опубликовано видео дуэли российского дрона с беспилотником «Баба-Яга».