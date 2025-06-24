Израиль атаковал окрестности двух иранских городов

Израильские военные атаковали города Баболь и Бабольсер, которые находятся на севере Ирана. Об этом пишет иранское агентство ISNA.

Журналисты не уточняют, какие именно объекты были целью Израиля.

Утром 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Позже в Армии обороны Израиля заявили о пусках ракет из Ирана по своей территории. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) подтвердили факт удара, но отметили, что он был нанесен до того, как перемирие вступило в силу.

Позднее Трамп пообещал «успокоить» Израиль.

Ранее в Иране заявили, что Израиль признал поражение.