Трамп заявил о намерении успокоить Израиль

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется успокоить Израиль в свете нарушений перемирия. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они вышли на миссию сегодня утром. Мне придется сейчас заняться тем, чтобы Израиль успокоился», — заявил Трамп.

В своей соцсети Truth Social американский лидер призвал Израиль не сбрасывать бомбы, поскольку это будет серьезным нарушением.

В ночь на 24 июня американский лидер сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее Трамп заявил об исчерпании ядерного потенциала Ирана.