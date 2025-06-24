В Иране заявили, что Израиль признал поражение

Власти Ирана объявили, что Израиль признал поражение и был вынужден в одностороннем порядке прекратить агрессию. Об этом заявили в Совете национальной безопасности Ирана, пишет Al Jazeera.

«‎Мы заставили врага раскаяться, признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке», — сказано в сообщении Совета.

В Совбезе Исламской Республики также подчеркнули, что Тегеран готов решительно ответить на любую последующую агрессию в случае нарушения перемирия.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху еще осенью решил ударить по Ирану.