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В Иране подтвердили атаки на Израиль до начала перемирия

КСИР: Иран атаковал Израиль за несколько минут до начала перемирия
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Tasnim News Agency

Иранские войска атаковали Израиль за несколько минут до начала перемирия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).

«В последние минуты перед вступлением в силу <...> режима прекращения огня в ходе 22 этапа операции «Правдивое обещание — 3» Корпус стражей уничтожил военные и вспомогательные центры сионистского режима (Израиля — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении КСИР.

Военные добавили, что всего иранские войска выпустили по Израилю 14 ракет. В результате, по данным КСИР, были поражены «военные и вспомогательные объекты».

Утром 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Позже в Армии обороны Израиля заявили о пусках ракет из Ирана по своей территории. При этом генштаб иранских вооруженных сил опроверг данную информацию.

Ранее политолог усомнился, что мир на Ближнем Востоке воцарится надолго.

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