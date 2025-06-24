На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран снова атаковал Израиль

ЦАХАЛ сообщил об отражении новой волны иранских ракет
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Иран снова атаковал Израиль. О перехвате новой волны ракет сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ. в своем Telegram-канале.

В отражении атаки участвуют Военно-воздушные силы Израиля и специалисты противовоздушной обороны.

Граждан Израиля, проживающих в тех регионах, где начали звучать системы воздушной тревоги, призвали пройти в укрытия и не покидать их до явного уведомления о безопасности выхода от Командования тыла Израиля.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

24 июня глава МИД Ирана Аббус Арагчи заявил, что если Израиль после 04:00 утра по тегеранскому времени (03:30 мск) прекратит наносить удары по Ирану, то Тегеран не станет предпринимать ответные атаки.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами