Иран снова атаковал Израиль. О перехвате новой волны ракет сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ. в своем Telegram-канале.

В отражении атаки участвуют Военно-воздушные силы Израиля и специалисты противовоздушной обороны.

Граждан Израиля, проживающих в тех регионах, где начали звучать системы воздушной тревоги, призвали пройти в укрытия и не покидать их до явного уведомления о безопасности выхода от Командования тыла Израиля.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

24 июня глава МИД Ирана Аббус Арагчи заявил, что если Израиль после 04:00 утра по тегеранскому времени (03:30 мск) прекратит наносить удары по Ирану, то Тегеран не станет предпринимать ответные атаки.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым».