Гросси сообщил о применении американцами проникающих боеприпасов против объекта в Фордо

На иранском ядерном объекте в иранском Фордо имеются воронки от проникающих американских боеприпасов, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

Гросси, выступая по видеосвязи во время заседания Совета Безопасности ООН, отметил, что на объекте Фордо зафиксированы воронки, что свидетельствует о применении Вооруженными Силами США проникающих боеприпасов. Это соответствует заявлениям Вашингтона.

22 июня Гросси «в свете неотложной ситуации» в Иране анонсировал экстренное заседание совета МАГАТЭ и призвал к сдерживанию и поиску дипломатического решения в ситуации на Ближнем Востоке.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране заявили, что не боятся США и дадут «решительный ответ».