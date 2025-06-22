Глава МАГАТЭ призвал воздержаться от атак на ядерные объекты

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после ударов США по Ирану призвал к сдерживанию и поиску дипломатического решения в ситуации на Ближнем Востоке. Его слова опубликованы на сайте Международного агентства по атомной энергии.

«Я неоднократно подчеркивал: ядерные объекты не должны становиться целью нападений», — сказал он.

Гросси призвал к прекращению боевых действий, чтобы МАГАТЭ могло возобновить свою инспекционную работу в Иране, в том числе по верификации запасов высокообогащенного урана.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава МАГАТЭ анонсировал экстренное совещания на фоне атаки США по Ирану.