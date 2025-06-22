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Глава МАГАТЭ анонсировал экстренное совещание на фоне атаки США по Ирану

Гросси созвал экстренное совещание МАГАТЭ по ситуации вокруг Ирана на 23 июня
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Reuters

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на своей странице в соцсети X заявил, что созывает экстренное заседание совета на фоне ситуации вокруг Ирана в понедельник, 23 июня.

«В свете неотложной ситуации в Иране я созываю экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на завтра», — написал он.

До этого стало известно, что Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет во время утренней атаки. Медицинские бригады выехали в десять мест предполагаемых прилетов.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

Подробности — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.

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