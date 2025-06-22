Хуситы готовы возобновить обстрелы американских кораблей после ударов США по Ирану

Хуситы назвали неактуальными договоренности с США после ударов по Ирану

Договоренности Вашингтона с йеменским движением хуситов «Ансар Аллах» являются неактуальными после ударов США по Ирану. Об этом заявил член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухаити, передает «Интерфакс».

«Сегодня мы — вместе с нашими иранскими братьями против США и сионистского режима. Наш ответ — на подходе», — сказал он.

Аль-Бухаити заявил, что в рамках первой фазы хуситы будут обстреливать американские силы в Красном море.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава МАГАТЭ анонсировал экстренное совещания на фоне атаки США по Ирану.