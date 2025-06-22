США предупредили Иран о последствиях в случае ответных ударов

Возможный силовой ответ Ирана на удары США станет «катастрофической ошибкой» для этой исламской республики. Об этом заявил Джей Ди Вэнс в эфире телеканала NBC.

По его словам, силовой ответ Ирана на удары США станет «катастрофической ошибкой» и «самым глупым решением», которое только может принять Тегеран.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее глава МАГАТЭ анонсировал экстренное совещания на фоне атаки США по Ирану.