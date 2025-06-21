В МАГАТЭ сообщили о новой атаке Израиля на ядерный объект в Иране

МАГАТЭ: Израиль второй раз за девять дней атаковал объект в иранском Исфахане

Израиль второй раз за девять дней атаковал ядерный объект в иранском Исфахане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По информации МАГАТЭ, удар был нанесен по крупному ядерному комплексу в Исфахане. В результате атаки пострадали несколько зданий.

Днем 21 июня в МАГАТЭ сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по цеху по производству центрифуг в иранском Исфахане.

21 июня ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС нанесли массированные удары по десяткам целей в Иране за ночь, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные к запуску ракетные установки.

В ударах было задействовано около 50 истребителей — они сбросили на различные цели 150 боеприпасов. Армия обороны Израиля заявила, что удары по ядерному предприятию в Исфахане были направлены на нанесение дальнейшего ущерба ядерной программе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран не создавал ядерную бомбу.