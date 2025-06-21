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В МАГАТЭ рассказали о новом ударе Израиля по ядерному объекту Ирана

Гросси рассказал об ударе по заводу по производству центрифуг в Исфахане
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Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по цеху по производству центрифуг в иранском Исфахане. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ.

«Цех по производству центрифуг в иранском городе Исфахан был поражен, это уже третий подобный объект, ставший целью израильских атак на ядерные объекты Ирана за последнюю неделю», — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сообщается, что это уже третий атакованный ядерный объект Ирана. По информации МАГАТЭ, на предприятии в Исфахане не хранился ядерный материал, так что радиологические последствия в регионе не ожидаются.

21 июня ЦАХАЛ сообщил, что израильские ВВС нанесли массированные удары по десяткам целей в Иране за ночь, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные к запуску ракетные установки.

В ударах было задействовано около 50 истребителей — они сбросили на различные цели 150 боеприпасов. Армия обороны Израиля заявила, что удары по ядерному предприятию в Исфахане были направлены на нанесение дальнейшего ущерба ядерной программе Ирана.

До этого Рафаэль Гросси сообщил, что после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки. Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в Иране есть и другие объекты, связанные с ядерной энергетикой — в том числе атомные электростанции, которые ни в коем случае не должны подвергаться атакам.

Ранее Гросси заявил о намерении вернуть инспекторов в Иран.

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