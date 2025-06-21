На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Израиле сообщили об атаке на завод по производству центрифуг на ядерном объекте Ирана

ЦАХАЛ заявил об ударе по заводу по производству центрифуг в Исфахане
close
Tsafrir Abayov/AP

Израильские ВВС нанесли массированные удары по десяткам целей в Иране за ночь, включая ядерный объект в Исфахане и четыре подготовленные к запуску ракетные установки. Об этом пишет издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ударах было задействовано около 50 истребителей ВВС Израиля — они сбросили на различные цели 150 боеприпасов.

Армия обороны Израиля заявила, что удары по ядерному объекту в Исфахане были направлены на нанесение дальнейшего ущерба ядерной программе Ирана.

«На территории комплекса также был атакован завод по производству центрифуг, а также дополнительные военные объекты иранского режима в районе Исфахана», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Там добавили, что это нанесло «значительный ущерб» возможностям Ирана по производству центрифуг, обогащающих уран.

18 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки.

Ранее Гросси заявил, что Иран не создавал ядерную бомбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами