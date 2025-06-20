Гросси заявил, что Иран не создавал ядерную бомбу

Иран не создавал ядерную бомбу на момент первых бомбардировок со стороны Израиля. Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Ответ на данный момент «нет». Но у него было много элементов, ведущих к ней <...> Нужно с большой осторожностью подходить к хронологическим вопросам. Мы все помним трагические заявление о том, что Ираку нужно 45 минут для использования оружия…» — пояснил Гросси в ответ на вопрос о том, создавал ли Иран ядерную бомбу.

До этого Рафаэль Гросси заявил, что после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки.

Накануне МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения урана после ударов Израиля по ядерному объекту в иранском городе Натанз. Такой вывод был сделан на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак Израиля, рассказали в агентстве. В отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет, подчеркнули в МАГАТЭ.

Ранее в МИД РФ заявили о мониторинге информации об угрозе ядерной инфраструктуре Ирана.