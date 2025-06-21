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СМИ: ВСУ безрезультатно перебрасывают резервы на Сумское направление

РИА Новости: ВСУ перебрасывают резервы на Сумское направление, но несут потери
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает резервы на Сумское направление, но несет большие потери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник продолжает перебрасывать новые резервы, ослабляя при этом оборону в ДНР и на других участках фронта», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все атаки украинской армии «заканчиваются безрезультатно и сопровождаются значительными потерями личного состава».

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не исключил возможности взятия Сум. Он также отметил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

19 июня министр обороны Украины Рустем Умеров отказался прийти на заседание Верховной рады, чтобы отчитаться о провале украинской армии в Сумской области. Причина, почему он принял такое решение, не сообщается.

Ранее стало известно, сколько осталось пройти наступающим на Сумы бойцам РФ.

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