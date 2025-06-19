Министр обороны Украины Рустем Умеров отказался прийти на заседание Верховной рады, чтобы отчитаться о провале украинской армии в Сумской области. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«И сразу начинаем заседание с плохой новости. Министр обороны по моему вызову сегодня в Раду не придет», — написал Гончаренко.

По его словам, Умеров должен был присутствовать на заседании Рады 19 июня. Однако он решил проигнорировать это приглашение. Причина, почему он принял такое решение, не сообщается. Известно лишь то, что объяснять ситуацию с крахом ВСУ в Сумской области теперь некому.

О том, что Умеров не явился на заседание Рады также сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. По его словам, Умеров должен был также отчитаться о проблемах с фортификационными сооружениями, поскольку в стране неоднократно вспыхивали скандалы вокруг их строительства.

«Министра обороны <...> не будет сегодня по вызову Рады, <...> по фортификациям», — отметил парламентарий.

До этого военный корреспондент Александр Коц призвал Умерова «ходить оглядываясь» после его общения с помощником президента РФ Владимиром Мединским перед переговорами в Стамбуле 2 июня.

Журналист напомнил министру обороны Украины о случае с нападением на члена делегации Киева Дениса Киреева после переговоров с Москвой в 2022 году. Он отметил, что тогда Киреев всего 15 минут поговорил с Мединским, а спустя пять дней на него напали в Киеве. Коц уверен, что чиновника устранили агенты Службы безопасности Украины (СБУ), и предостерег от похожей участи Умерова.

Ранее Умеров заявил об одном рекорде Украины.