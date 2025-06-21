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В Раде заявили о больших проблемах с фортификациями в Сумской области

Нардеп Гончаренко: в Сумской области имеются большие проблемы с фортификациями
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Andriy Dubchak/AP

На территории Сумской области Украины имеются большие проблемы с фортификациями. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Тем временем с фортификациями в Сумской области большие проблемы», — подчеркнул он.

В своем YouTube-канале Гончаренко добавил, что Украина не подготовила укрепления в Сумской области. Кроме того, он признал, что российская армия продвигается все ближе к Сумам.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не исключил возможности взятия Сум. Он также отметил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

19 июня министр обороны Украины Рустем Умеров отказался прийти на заседание Верховной рады, чтобы отчитаться о провале украинской армии в Сумской области. Причина, почему он принял такое решение, не сообщается.

Ранее в Раде заявили, что оборонительные сооружения в Сумской области строили на «скорую руку».

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