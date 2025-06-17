Нардеп Рахманин заявил, что не видел надежных укреплений в Сумской области

Оборонительные сооружения в Сумской области Украины строили «на скорую руку» и под обстрелами. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Сергей Рахманин, передает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, работы производились, уже когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступали из Курской области.

Рахманин отметил, что лично все приграничье не объездил, но там, где был, надежных укреплений не видел.

13 июня депутат Рады Нина Южанина заявила о поражении ВСУ в сражении за Сумскую область. Парламентарий рассказала, что каждые сутки читает о занятии Вооруженными силами (ВС) России очередного населенного пункта. Она объяснила продвижение российских войск в регионе отсутствием надлежащих фортификационных сооружений и минных полей.

До этого нардеп Марьяна Безуглая связала стремительное отступление украинских военных в Сумской области с попыткой командования ВСУ и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне.

Ранее Сибига заявил, что ВС РФ ударили «сотнями беспилотников и ракет» по Украине.