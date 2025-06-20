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Путин заявил, что есть варианты в урегулировании конфликта Ирана и Израиля

Путин: страны Юга могли бы оказать влияние на решение конфликта на Ближнем Востоке
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Иван Секретарев/РИА Новости

Можно найти приемлемые решения как для Ирана, так и для Израиля при урегулировании конфликта между ними. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«Здесь точно можно найти приемлемые решения, на мой взгляд, как для одной, так и для другой страны. И страны глобального Юга, и тем более страны региона, безусловно, могут в положительном смысле повлиять на этот процесс», — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что на его взгляд, такое решение существует. Путин отметил, что точки возможного соприкосновения в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем есть, и Москва излагает свою позицию как одной стороне, так и другой.

Также Путин сообщил, что Россия не стремится к посредничеству в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, но предлагает свои идеи.

Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ продлилось 55 минут. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и нанес удары по военным целям в Израиле. Стороны обмениваются ударами до сих пор.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее стало известно, как в Иране переживают конфликт с Израилем.

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