«Смерти особо никто не боится»: как в Иране переживают конфликт с Израилем

Мужчины на мотоцикле на фоне антиизраильского баннера на площади Исламской революции в Тегеране, Иран, 14 июня 2025 года

Жители Тегерана и российские туристы рассказали о ракетных ударах, тревоге и эвакуации

В ночь на 13 июня 2025 года Тегеран и другие иранские города подверглись авиаударам. Израиль назвал это «точечной операцией» против военных объектов, Иран — атакой на суверенитет с участием США. Сейчас связи с внешним миром у простых жителей Ирана нет — в стране отключен глобальный интернет. «Газета.Ru» поговорила с очевидцами, которые в последние дни находились в Тегеране, — чтобы узнать, как страна переживает бомбежки, эвакуацию и гибель мирных людей.

Начало атак: ночь, взрывы, ПВО

В четвертом часу ночи 13 июня в Тегеране раздались взрывы. Израильские беспилотники и ракеты нанесли первые удары по военным объектам и инфраструктуре Ирана, включая ядерные центры. Атаки продолжаются до сих пор, иранская ПВО, частично уничтоженная израильтянами, оказывает сопротивление налетам. В свою очередь, иранские войска бьют ракетами по израильским городам. Число погибших и раненых насчитывает сотни человек.

Реза (имя изменено), студент одного из тегеранских университетов, рассказал «Газете.Ru» о первых ударах.

«Меня разбудил мощный взрыв. Через минуту прогремело еще два. Казалось, что удар пришелся по ядерному центру (Организация по ядерной энергии Ирана), но позже стало ясно, что здание не пострадало. В какой-то момент до нас донесся гул двигателя, возможно, израильского самолета, но глазами его никто не видел», — вспоминает он.

После первых ударов в Тегеране царило напряжение, но массовой паники не было. Одни жители пытались понять, что происходит, другие продолжали повседневные дела.

По словам Резы, сразу после ударов многие студенты в панике выбежали наружу из общежития.

«Мы всматривались в небо, искали следы истребителей или ракет, но ничего не видели, только слышали звуки. Некоторые решили уехать из города, я сам отправился в Хамадан», — рассказывает собеседник издания. По его словам, вскоре в этом городе тоже стали слышны звуки ПВО.

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К утру над Тегераном летали иранские дроны и военные самолеты — вероятно, для оценки обстановки и разведки.

Евдокия Добрева, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, прибывшая на просветительскую экспедицию БРИКС, ожидала, что переговоры с участием США предотвратят конфликт.

«Мы приехали 12 июня. Около трех часов ночи [13 июня] начался обстрел. Никакой системы оповещения не было, но несколько человек из нашей группы проснулись от звуков взрывов», — рассказала она в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Работу сил ПВО в Тегеране она увидела своими глазами: «Я шла по улице, начался обстрел. ПВО работало, ракеты перехватывали. Картина зрелищная». По словам Евдокии, в этот день отмечался один из мусульманских праздников, и атмосфера царила «странная».

«Украшенный город, палатки, в которых раздают традиционную еду, концерты, песнопения — и в какой-то момент все это перемешалось с антиизраильскими лозунгами, и у тех же палаток образовались стихийные митинги в поддержку правительства», — вспоминает научный сотрудник.

Житель Тегерана Дарвиш (имя изменено), в комментарии «Газете.Ru» описал свои впечатления от первых атак:

«Я спал дома, когда услышал какие-то отдаленные звуки. Мы проснулись и стали смотреть в окно, пытаясь понять, откуда звук. Ощущение — произошло ли нападение или нет — было какое-то тупое, неясное. Первая атака прошла очень быстро, я снова лег спать. Но утром мы осознали масштаб случившегося и на следующий день уехали из Тегерана».

«Каждый готов принять мученическую смерть»

Михаил (имя изменено) несколько лет живет в Тегеране, а до того – жил в Крыму. В день начала атак Израиля он находился в другой части страны. «Мне позвонила супруга и сказала, что над городом работает ПВО. Первые удары были не ракетами, а беспилотниками. Их, похоже, собирали прямо внутри страны через агентурную сеть », — рассказал он «Газете.Ru».

Вернувшись в Тегеран, он видел работу систем ПВО: «Вышел на улицу, смотрел, как сбивают. Город большой, трудно сказать, далеко ли это было».

Евдокию удивило спокойствие иранцев: «Люди днем продолжали сидеть на верандах, ужинали, читали новости. Была одна комичная ситуация: по улице бежал человек, я спросила, бегает он или убегает. Он крикнул «Убегаю!» и помчался дальше».

Она добавила: « В иранской культуре есть фатализм. Каждый готов принять мученическую смерть, стать шахидом в борьбе за родину. Сказался и опыт ирано-иракской войны».

Михаил, привыкший к обстрелам со стороны ВСУ, разводит руками: «Какие у меня должны быть ощущения? У нас в Крыму, на Донбассе это на регулярной основе. Это было ожидаемо».

Он отмечает сплоченность иранцев: «У них есть чувство Родины. Политические и религиозные разногласия отошли на второй план. Смерти особо никто не боится — это особенность вероисповедания».

Несмотря на атаки, жизнь в Тегеране продолжается. По оценке Михаила, ресурсы имеются — бензин, вода и медикаменты.

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» Службы работают, часть людей ходят на работу. Интернет отключен, работает только внутри страны, но в целом обстановка стабильная. Никаких комендантских часов и ограничений нет. Полиция и военные не вводят запреты». При этом, добавил: «Гибнут мирные жители. Точно не скажу, но погибших уже, наверное, больше 500».

По словам Евдокии, трупы и разрушения она и ее спутники не застали. «Мы не видели ничего шокирующего. Люди продолжали жить своей жизнью».

Реза добавил, что многие VPN не работают, а из-за нехватки официальной информации слухи распространяются быстро.

«Люди в растерянности, не понимают, что будет дальше. Одни радуются ответным ударам Ирана, другие винят власти за эскалацию , — рассказал иранский студент. — Все боятся, главное чувство — тревога и неопределенность».

Беженцы и эвакуация

Массового исхода из Тегерана не было, но часть жителей уехала. Михаил рассказал: «Люди отправились на север, в небольшие города. Это не поток беженцев, скорее, как в выходные, когда едут отдыхать».

Он уточняет: «Бомбоубежища есть, защитная инфраструктура есть, но народ к этому специфически относится. Мы в укрытия не спускались — все в целом понимают, куда будет бить Израиль, поэтому ощущается легкая беспечность».

Евдокия вспоминает, что эвакуация россиян началась после заявлений президента США Дональда Трампа: «Трамп [призвал Тегеран к капитуляции] сказал, что нужно срочно уезжать из города, и начались пробки, очереди за бензином. В Иране и без того энергетический кризис, а в такой ситуации — особенно. Многие хотели запастись».

Ее группу вывозили через погранпереход Астара Азербайджана: «Баку впервые за пять лет открыл границу для пеших переходов из-за эвакуации. Во вторник мы уже были в Москве», — рассказывает научный сотрудник.

Реза подтверждает: «Некоторые уехали, но многие остались. Никто не знает, к чему это приведет».

Связь, отметил Михаил, сейчас можно поймать на границе — сигнал с армянских и азербайджанских вышек. Сейчас в стране нет доступа во всемирный интернет.

Русская диаспора скорее поддерживает Иран, считает Михаил: «Симпатии на стороне Ирана, конечно. Иран-то нас тут не бомбит. Жизнь идет, как в России во время СВО: все работает».

«Блицкриг» и нефть по $200

Иранский политолог Мехди Хонардидех в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что атака Израиля не достигла целей.

«Сионистский режим при поддержке США и при участии внутренних агентов применил тактику блицкрига, знакомую по Второй мировой войне: внезапность, скорость и скоординированное наступление авиации, беспилотников и наземных агентов. Однако на сей раз эта стратегия провалилась», — говорит он. Атака на военные и ядерные объекты не подорвала оборону Ирана.

Хонардидех также отмечает изменения в регионе: «Иран показал, что способен не только защищаться, но и атаковать. ХАМАС и «Хезболла» заявили о «победе» иранской линии. Предупреждение для врагов: любая агрессия будет встречена с мощным ответом». По словам эксперта, провал «блицкрига» укрепил позиции Ирана и его союзников.

Он также предупреждает о рисках, если США вступят в конфликт: « Закрытие Ормузского пролива приведет к скачку цен на нефть выше $200 за баррель и мировой рецессии. Угроза применения тактического ядерного оружия увеличится, если ударят по критической инфраструктуре». Вмешательство США может привести к региональной войне, а Китай и Россия, полагает эксперт, усилят поддержку Ирана.

По словам эксперта, предпочтительный выход из ситуации — дипломатия, пока не пройдена точка невозврата.