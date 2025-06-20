Путин заявил, что Россия не стремится быть посредником в ирано-израильском конфликте

Путин: РФ не стремится к посредничеству на Ближнем Востоке, а предлагает идеи

Россия не стремится к посредничеству в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, но предлагает свои идеи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стороне. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, хочу даже обратить на это внимание, не стремимся к посредничеству: мы просто предлагаем идеи», — сказал российский лидер.

Также на выступлении Путин выразил надежду, что угрозы в адрес лидеров стран в ходе конфликта между Израилем и Ираном не выйдут за пределы риторики.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ может предоставить посреднические усилия в рамках урегулирования конфликта Израиля и Ирана. По ее словам, в конфликте двух стран остается возможность для мирного урегулирования и дипломатии.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.