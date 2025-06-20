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Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной

ТАСС: состоявшийся обмен пленными между РФ и Украиной был паритетным

Состоявшийся в пятницу, 20 июня, обмен пленными между Россией и Украиной был паритетным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе.

«Состоявшийся обмен пленными был паритетным», — заявил он.

19 июня Минобороны России сообщило об обмене военнопленными. Позже появились кадры возвращения российских солдат. Обмен был выполнен в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

14 июня между российской и украинской сторонами состоялся очередной обмен военнопленными в рамках достигнутых договоренностей.

В тот же день РИА Новости со ссылкой на источник в российской переговорной группе писало, что Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными.

Второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Стороны обсудили меморандумы о прекращении огня и договорились, в том числе, об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Ранее боец из Бурятии вывел из окружения десять срочников, а сам попал в плен.

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