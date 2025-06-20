Израиль ударил по городу на севере Ирана

Израиль ударил по промзоне города Решт на севере Ирана

Израиль нанес удар по промышленной зоне города Решт на севере Ирана. Об этом заявил заместитель главы провинции Гилян в Иране Али Багери, передает ТАСС.

Сообщается, что атаке подверглась территория технопарка Сефидруд. Сейчас там проводится осмотр и оценка ущерба.

До этого иранский реактор в Араке оказался поврежден после обстрела. Пробоина образовалась в куполе реактора, также пострадали несколько башен и другие объекты на территории комплекса. Факт удара подтвердили обе стороны конфликта.

20 июня издание The Economist написало, что Израиль начал войну с Ираном из-за данных о подготовки Корпусом стражей исламской революции сопряжения ядерной боеголовки с ракетой.

Вечером 19 июня в Белом доме заявили, что Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия. На этом фоне телеканал Fox News сообщил, что США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране.

Ранее Иран атаковал остров Microsoft в израильском Беэр-Шеве.