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Иранская ракета упала на территории офиса Microsoft в Израиле

SHOT: Иран атаковал остров Microsoft в израильском Беэр-Шеве
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Stringer/dpa/Global Look Press

Иран атаковал офис компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева, ракета приземлилась за штаб-квартирой IT-компании прямо на парковку с автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В публикации отмечается, что утром иранская сторона запустила минимум три ракеты в сторону Израиля. Часть из них упали рядом с офисом IT-компании. В результате произошедшего пострадало остекление здания, а также загорелись не менее шести автомобилей.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по объектам в Иране, мотивируя свои действия угрозой ядерной программы Тегерана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была направлена на разрушение иранской ядерной инфраструктуры, производственных мощностей для баллистических ракет и военного потенциала страны.

В ответ Иран начал ракетные обстрелы израильских городов, после чего обе стороны продолжили обмен ударами.

Ранее СМИ раскрыли, сколько иранских ракет за сутки перехватил «Железный купол» Израиля.

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