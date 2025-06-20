Ядерный реактор в Иране попал под удар Израиля

Ядерный реактор и близлежащие территории комплекса в иранском Араке повреждены после ударов Израиля. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies.

По их данным, пострадал купол реактора, а в верхней части сооружения наблюдается пробоина. Также были повреждены несколько башен и других объектов комплекса.

Уточняется, что обе стороны конфликта подтвердили факт произошедшего удара в Араке.

До этого издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо.

До этого стало известно, что высокопоставленные чиновники США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Отмечается, что обсуждаются потенциальные планы нанесения удара уже в предстоящие выходные. Руководители ряда федеральных ведомств приступили к подготовке к такому сценарию. При этом официально администрация Белого дома о такой подготовке не сообщала.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.