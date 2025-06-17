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Макрон назвал опасной идею сменить режим в Иране военным путем

Макрон: попытка сменить режим в Иране военным путем станет большой ошибкой

Попытка сменить режим в Иране военным путем станет большой ошибкой. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает официальный аккаунт Елисейского дворца в Х.

«Я думаю, что попытка сменить режим в Иране военным путем станет самой большой ошибкой», — заявил Макрон журналистам по итогам саммита G7 в Канаде.

Незадолго до этого Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе. Кроме того, президент США заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Каллас предостерегла США от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана.

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