Президент Израиля заявил, что в Иране пришло время сменить «режим»

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о необходимости смены режима в Иране, поскольку народ республики якобы «хочет перемен». Его слова с выступления в пострадавшем от обстрелов городе Петах-Тиква приводит Sky News.

«Я думаю, что иранский народ сыт по горло и хочет перемен. И, конечно, так же, как и весь регион, мы заслуживаем перемен», — заявил Герцог.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Израиле раскрыли, когда начали подготовку к нападению на Иран.