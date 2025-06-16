Стало известно о необычном способе доставки дрона ВСУ в Татарстан

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был предназначен для атаки Елабуги в Татарстане, доставили в регион на буксире. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель» со ссылкой на информацию украинских СМИ.

Как стало известно авторам канала, для этого противник использовал спарку легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» и некоего планера, способного переносить до 100 кг грузов. При этом первый выполнял роль буксировщика, который вывел планер на эшелон.

15 июня ВСУ предприняли попытку атаковать Татарстан при помощи дронов. О звуках взрывов в небе, в частности, сообщили жители города Елабуги. Предварительно, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором можно увидеть украинский беспилотник в небе над Елабугой.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал «дорогой в никуда» попытку ВСУ атаковать Татарстан при помощи беспилотников. Он заявил, что это говорит о том, что противник не хочет «униматься». По мнению сенатора, ВСУ пытаются доказать себе, что многое могут, но это ни к чему не ведет.

Ранее прокуратура Татарстана взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от БПЛА.