На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о необычном способе доставки дрона ВСУ в Татарстан

«Осведомитель»: замеченный в Татарстане дрон ВСУ был доставлен на буксире
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был предназначен для атаки Елабуги в Татарстане, доставили в регион на буксире. Об этом сообщил Telegram-канал «Осведомитель» со ссылкой на информацию украинских СМИ.

Как стало известно авторам канала, для этого противник использовал спарку легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» и некоего планера, способного переносить до 100 кг грузов. При этом первый выполнял роль буксировщика, который вывел планер на эшелон.

15 июня ВСУ предприняли попытку атаковать Татарстан при помощи дронов. О звуках взрывов в небе, в частности, сообщили жители города Елабуги. Предварительно, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором можно увидеть украинский беспилотник в небе над Елабугой.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал «дорогой в никуда» попытку ВСУ атаковать Татарстан при помощи беспилотников. Он заявил, что это говорит о том, что противник не хочет «униматься». По мнению сенатора, ВСУ пытаются доказать себе, что многое могут, но это ни к чему не ведет.

Ранее прокуратура Татарстана взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами