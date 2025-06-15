Прокуратура Татарстарана взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от БПЛА

Прокуратура Татарстана сообщила в Telegram-канале, что контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА.

В ведомстве заявили, что оказывают им всестороннюю помощь, а также взаимодействуют с другими органами и инстанциями, чтобы поддержать граждан.

Днем жители Елабуги рассказали о звуках взрывов в небе. По предварительной информации, в регионе работала система противовоздушной обороны. Один из очевидцев утверждал, что обломки украинского беспилотника упали недалеко от города.

Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП (контрольно-пропускного пункта) автомобильного завода в Елабужском районе. В результате два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме них, пострадали еще 12 граждан. А на месте падения обломков беспилотника возник пожар. СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на Татарстан.

Ранее появилось видео с налетом беспилотника на Елабугу.