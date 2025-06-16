За ночь над двумя регионами России сбили 12 украинских беспилотников

Минобороны РФ: за ночь над Орловской и Воронежской областями сбили 12 БПЛА

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, 11 дронов сбили над Орловской областью и один — над Воронежской. О пострадавших и разрушениях на земле информации не поступало.

Местные жители сообщили SHOT, что минимум четыре взрыва прогремели над Орлом. По их словам, в небе в районе нефтебазы были видны вспышки.

Прошлой ночью в России уничтожили шесть украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, пять дронов сбили над Белгородской областью и один — над Орловской.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам государственной программы вооружений сообщил, что силы противовоздушной обороны с начала специальной военной операции уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. Из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее немецкая группа выступила в орловской деревне на фоне атаки дронов.