За ночь над двумя регионами России сбили шесть беспилотников

Минобороны: ночью 6 дронов сбили над Белгородской и Орловской областями

Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили шесть украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, пять дронов ликвидированы над Белгородской областью и один – над Орловской.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в ночь на субботу средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие.

Согласно сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины за 14 июня выпустили 58 снарядов и 65 БПЛА по региону. По его словам, всего атакам подверглись 33 населенных пункта в восьми районах.

Ранее армия России поразила пункты временной дислокации ВСУ и цеха производства БПЛА.