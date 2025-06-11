Немецкая группа выступила в российской деревне на фоне атаки дронов

Немецкая диско-группа Boney M провела концерт в деревне Ловчиково Орловской области на фоне атаки дронов. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

В администрации района сообщили изданию, что мероприятие было организовано частным лицом — меценатом и уроженцем Ловчикова Юрием Евдокимовым, — а не местными властями. Концерт состоялся в рамках празднования Святой Троицы. Подобные мероприятия с приглашенными артистами, уточнили власти, предприниматель проводит уже пятый год.

«Мы не проводим, у нас нет разрешения… Это не только затратно, но сами понимаете обстановку. У нас только в эту ночь было 14 прилетов беспилотников», — заявили в администрации района.

«Подъем» добавляет, что на концерте в российской деревне также выступили группы «На-На», «Отпетые мошенники» и другие.

Группа Boney M. была создана в ФРГ в 1975 году. Исполнять песню «Rasputin» на концертах в СССР было запрещено. Среди широкой аудитории также популярны композиции Daddy Cool, Ma Baker, Rivers of Babylon и Mary's Boy Child. За 11 лет сценической деятельности исполнители продали около 200 млн копий релизов по всему миру.

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