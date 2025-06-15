Власти Татарстана рассказали о последствиях падения обломков БПЛА на автозаводе

Падение обломков БПЛА на контрольно-пропускной пункт автозавода в Татарстане не сказалось на работе предприятия, сообщила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

По ее словам, обломки дрона упали не на завод и рабочий процесс там не останавливался.

Днем жители Елабуги рассказали о звуках взрывов в небе. По предварительной информации, в регионе работала система противовоздушной обороны. Один из очевидцев утверждал, что обломки украинского беспилотника упали недалеко от города.

Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали 13 граждан, состояние одного из них оценивается как тяжелое. А на месте падения обломков беспилотника возник пожар. СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на Татарстан.

Ранее появилось видео с налетом беспилотника на Елабугу.