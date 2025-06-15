В минздраве Татарстана рассказали о пострадавших при атаке БПЛА

После атаки беспилотника на Татарстан госпитализированы 9 человек

После налета беспилотника на автозавод в Елабужском районе Татарстана госпитализация потребовалась девяти из 13 пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Там рассказали, что семь человек в состоянии различной степени были доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.

«Двое пациентов госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу», — добавили в ведомстве и отметили, что остальных пострадавших после осмотра медиков направили на амбулаторное наблюдение.

Днем жители Елабуги рассказали о звуках взрывов в небе. По предварительной информации, в регионе работала система противовоздушной обороны. Один из очевидцев утверждал, что обломки украинского беспилотника упали недалеко от города.

Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, на месте падения обломков беспилотника возник пожар. СК возбудил дело по факту атаки БПЛА на Татарстан.

Ранее появилось видео с налетом беспилотника на Елабугу.