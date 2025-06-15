Число жертв атаки Ирана по жилому дому в Израиле выросло до шести

Times of Israel: число жертв удара Ирана по дому в Бат-Яме выросло до шести

Число жертв удара Ирана по жилому дому в Бат-Яме выросло до шести. Об этом пишет Times of Israel.

Два тела были обнаружены при разборе завалов. Таким образом, число погибших в результате ночной атаки Ирана мирных жителей возросло до десяти. При этом число пострадавших превысило 200. Только в Бат-Яме были ранены не менее 40 человек.

Сейчас спасатели пытаются вызволить из-под обломков жилого дома в Бат-Яме еще 20 пропавших, несмотря на угрозу обрушения здания.

Здание было почти полностью разрушено после применения Ираном ракеты «Хайбар», которая способна преодолевать до двух тысяч километров и несет на себе полторы тонны взрывчатки. Ракета может запускаться с различных видов платформ, включая подводные лодки.

После удара по Бат-Яму ВВС Израиля атаковали жилой район на северо-востоке Тегерана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп рассказал, как США могут «с легкостью» завершить конфликт Израиля и Ирана.